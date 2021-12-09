【iBond】金管局公布2024年到期iBond第一個派息日 派年息2厘 付息日為12月23日

金管局今日(9日)公布，2024年到期的通脹掛鈎債券iBond （04246），第一個付息日的年息將以2厘計算。而上述2021年6月推出的第8批iBond，第一個付息日為12月23日。

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金管局表示，iBond會按當前的浮息及定息較高者，作為派息基準，由於今日的浮息為1.68厘、定息為2厘，故這批iBond會以年息2厘計算。

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iBond2021是今年6月推出的第8批，保底息2厘，每半年派息一次。根據統計處上月公布10月份消費物價指數顯示，整體消費物價按年升1.7%，意味iBond2021的回報暫跑贏本港通脹。

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責任編輯：羅浩濂