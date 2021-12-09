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【iBond】金管局公布2024年到期iBond第一個派息日 派年息2厘 付息日為12月23日

理財智慧 22:28 2021/12/09

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金管局今日(9日)公布，2024年到期的通脹掛鈎債券iBond （04246），第一個付息日的年息將以2厘計算。而上述2021年6月推出的第8批iBond，第一個付息日為12月23日。

【旅遊調查】港人到海外旅遊意欲高昂 位列全球第二 明年有何5大旅行趨勢? 【下一頁

金管局表示，iBond會按當前的浮息及定息較高者，作為派息基準，由於今日的浮息為1.68厘、定息為2厘，故這批iBond會以年息2厘計算。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察 【下一頁

    點擊圖片放大
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iBond2021是今年6月推出的第8批，保底息2厘，每半年派息一次。根據統計處上月公布10月份消費物價指數顯示，整體消費物價按年升1.7%，意味iBond2021的回報暫跑贏本港通脹。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 債券 定息 香港 香港金融管理局 iBond

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