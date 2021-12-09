【太空探索】太空旅遊竟導致環境災難？專家：污染比商業用途客機大100倍

在過去的60多年來，能夠進入太空的人大多是經過專業訓練的宇航員，但當中有七個人除外，他們是超級富豪太空遊客。而隨著科技的進步，太空旅遊亦會在不遠的未來變得普及且廣泛，多間商業機構如藍色起源（Blue Origin），維珍銀河（Virgin Galactic）以及SpaceX等公司，更是展開了相當激烈的競爭。

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但近日有科學家指出，太空旅遊恐怕會危害環境，並加劇全球暖化，來自倫敦大學的馬萊斯經過10年的長期研究和觀察得知，太空火箭的使用每年成長將近6%，並通過計算發現太空火箭每公里飛行所製造的二氧化碳，是商業用途巨無霸客機的100倍，而更可怕的是，她擔心一但太空旅遊成為常態，將會對地球臭氧層造成無可挽回的影響。

也許有一天，人類會因為氣候變化而必須離開地球，但在這之前，我們必須在保存現有環境和開發創新科技之間取得平衡。

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記者：鄭日棱