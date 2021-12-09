  • 20°C
香港時間 : 20211209日 (四) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】加密貨幣交易所Bybit：今年行業猶如過山車　用戶量較7月大增77%

股市 22:12 2021/12/09

分享：

【虛擬貨幣】加密貨幣交易所Bybit：今年行業猶如過山車　用戶量較7月大增77%

加密貨幣交易所Bybit行政總裁Ben Zhou出席公司活動時稱，今年加密貨幣行業猶如「過山車」，其發展速度之快、變化之大，遠勝曾在相同階段的互聯網應用。

*Crypto投資前景如何　ETF 可以買嗎？* 【按此速睇】

Ben Zhou又稱，現時Bybit用戶較今年7月增長近77%，全球用戶超360萬，在過去一季總資產交易額就超過1.7萬億美元。Bybit在第三季度推出的現貨服務，已成功吸引逾47萬名新現貨用戶。

隨著NFT（Non-fungible tokens，非同質化代幣）成為市場熱潮，Ben Zhou稱，Bybit即將在明年第二季推出自家NFT平台。他補充指，該NFT平台將會成為一站式商店，藝術家、名人和收藏家製作、發佈、銷售及交易NFT，亦會為Bybit用戶提供隨機的NFT。

此外，Ben Zhou表示，Bybit錢包服務明年第首季推出Wallet 3.0，支援超過100種不同的資產，包括DeFi、NFTs和所有的智能合約，現有用戶能夠使用即時取款服務，一旦申請取款服務，10分鐘內就可以辦理完畢。

相關文章：

【Bitcoin】加密貨幣公司警告：監管過嚴恐將活動地下化或移至境外　冀美國允許新技術蓬勃發展

【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行

【股神拍檔】芒格：現時市場比千禧科網泡沫時更瘋狂　「我希望加密貨幣從來未有被發明過」

記者：李哲毅

港股 美股 比特幣 NFT

上一篇文章

【歐央行】傳歐央行考慮調整PEPP計畫　應對市況動盪

下一篇文章

【美國失業救濟金人數】美國首領失業救濟金人數跌至18.4萬人　創52年新低　低於預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續吸22億　加倉電力股　恒指夜期跌44點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續吸22億　加倉電力股　恒指夜期跌44點（不斷更新）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　同日商湯集團IPO定價
【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　同日商湯集團IPO定價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款