▲ 【虛擬貨幣】加密貨幣交易所Bybit：今年行業猶如過山車 用戶量較7月大增77%

加密貨幣交易所Bybit行政總裁Ben Zhou出席公司活動時稱，今年加密貨幣行業猶如「過山車」，其發展速度之快、變化之大，遠勝曾在相同階段的互聯網應用。

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Ben Zhou又稱，現時Bybit用戶較今年7月增長近77%，全球用戶超360萬，在過去一季總資產交易額就超過1.7萬億美元。Bybit在第三季度推出的現貨服務，已成功吸引逾47萬名新現貨用戶。

隨著NFT（Non-fungible tokens，非同質化代幣）成為市場熱潮，Ben Zhou稱，Bybit即將在明年第二季推出自家NFT平台。他補充指，該NFT平台將會成為一站式商店，藝術家、名人和收藏家製作、發佈、銷售及交易NFT，亦會為Bybit用戶提供隨機的NFT。

此外，Ben Zhou表示，Bybit錢包服務明年第首季推出Wallet 3.0，支援超過100種不同的資產，包括DeFi、NFTs和所有的智能合約，現有用戶能夠使用即時取款服務，一旦申請取款服務，10分鐘內就可以辦理完畢。

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記者：李哲毅