【MIRROR】csl. 5G x MIRROR冬日Pop-Up Gallery即日起登陸時代廣場　將設鏡仔AR互動打卡點 （多圖）

▲ 【MIRROR】csl. 5G x MIRROR冬日Pop-Up Gallery即日起登陸時代廣場 將設鏡仔AR互動打卡點

香港電訊 （06823） 旗下csl.日前宣布推出「csl. 5G x MIRROR企劃第二擊」後，csl.今日起在時代廣場舉辦《csl. 5G x MIRROR 冬日Pop-Up Gallery》，展出MIRROR成員巨型海報、一系列限量珍藏品，以及MIRROR AR互動打卡點。Pop-Up Gallery將開放至2022年1月7日，要朝聖打卡就要盡快！

圖看csl. 5G x MIRROR冬日Pop-Up Gallery

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與此同時，由即日起，csl.銅鑼灣旗艦店（怡和街22號地下1及2號舖）、旺角旗艦店（西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下8號舖）及io.t by HKT專門店（柯士甸道西一號圓方二樓2001A號舖）同樣設MIRROR AR互動打卡點，只需100 Club積分即可與偶像逐一打卡。

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記者：李哲毅