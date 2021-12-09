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【鳴鐘報時】相隔71年以來 尖沙咀鐘樓傍晚六時起恢復每小時鳴鐘報時

環球政經 21:59 2021/12/09

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康樂及文化事務署今日（9日）在香港文化中心廣場觀景台舉行「百載鐘鳴——前九廣鐵路鐘樓銅鐘鐘聲啓動典禮」，於下午6時起重新鳴鐘報時；而鐘聲會透過與香港天文台網絡時間同步的數碼鐘聲系統，由每日早上8時至午夜期間每小時響起。

Google 香港 2021 年度搜尋榜新鮮出爐 消費券成為港人最關注議題 MIRROR「盧瀚霆」、「何詩蓓」及「張家朗」入熱搜關鍵字前三甲：【下一頁

民政事務局局長徐英偉在典禮上致辭時感謝各專家顧問和部門的協助，使消失超過70年的鐘樓鐘聲重新響起，他表示現時香港文化中心一帶是前九廣鐵路九龍總站的位置，當年九龍總站是中國最南端的火車站，亦是內地和香港互通的窗口。車站的鐘樓見證着香港的進步，同時承載着內地與香港人民血濃於水的感情和回憶。

香港文化中心將會推出一連串活動，從多個角度呈現鐘樓的不同面貌。活動包括由明日（10日）至24日在香港文化中心大堂展覽場地舉辦的「百載鐘鳴　時間共鳴」展覽；以及在12月18日和19日舉辦的四場鐘樓紙模型工作坊，兩場下午場會於網上直播。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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