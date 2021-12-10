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【阿里巴巴股價】紫光集團確認重組投資者、阿里巴巴落選　傳因美國上市身份臨門落空（第二版）

股市 20:01 2021/12/10

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴牽頭紫光集團重組傳臨門落空　涉其在美上市身份

曾大舉投資芯片半導體紫光集團破產重組，市場早前傳出阿里巴巴 （09988） 有意牽頭財團接手，惟最終落空。紫光集團旗下紫光國芯微電子（深：002049）公布，確定由北京智路資產管理、北京建廣資產管理所牽頭的7家企業合資財團，會成為紫光集團的重組戰略投資者。

彭博早前引述消息指，阿里巴巴牽頭財團收購紫光集團的計劃在最後一刻遇到阻礙，原因是中國政府擔心在美國掛牌的阿里巴巴，會受美國近期收緊美國上市公司審計監管影響，令敏感訊息被披露。

阿里巴巴財團有望中標紫光集團重組戰略投資者，可看【下一頁】

報道引述知情人士稱，直至上月，中國官員仍一直傾向由阿里巴巴接手重組計劃，惟阿里巴巴在美上市引起中方對信息安全的擔憂，計劃有機會被腰斬。

報道續指，紫光集團重組將向轉向另一投標者－－具有政府背景的建廣資產（JAC Capital）。知情人士表示，這家基金是剩下的兩個競購者之一，紫光集團目前未考慮引入潛在新買家。

報道指，鑑於紫光集團的重要性，最終協議仍要待北京批准，任何談判都是不確定的，而首選投標人亦可能再次發生變化。

早前有報道指，中國政府傾向支持由阿里巴巴和浙江國資合作，以超過500億元人民幣，接手紫光集團。

相關報道：

【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴

【清華紫光】紫光集團破產重整申請獲法院受理

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 晶片

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