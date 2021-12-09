【能源科技】日本積極研究「藍氫」技術 以擺脫煤炭發電

日本作為其中一個現代化國家，對能源的需要一直其常緊張，據統計，在2010年，日本大約1/3的電力是來自核電。但自己2011年的福島事件後，日本所有的核電站都被暫停運作，而距離當時已經十年過去，當中的大多部分仍然處於關閉狀態，並且民間亦有不少團體在阻止著重新啟動它們。

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根據外媒報道，日本政府正決定建造22個新的燃煤發電站，並使用從澳大利亞進口的廉價煤炭運行。但從環境角度考慮，日本現在面臨著停止使用煤炭的巨大壓力。因此尋找新能源正是日本目前的當務之急。

日本目前選擇了「氫」作為這道問題的答案，並期望成為世界上第一個「氫經濟體」。據了解，目前氫氣的來源主要由從水中提煉氫氣，這種氫氣被稱為「綠色氫氣」，而另一種方法則是以天然氣或煤製成的，好處是價格便宜，易於大規模做用，壞處是生產過程會產生大量的溫室氣體，但如果能捕獲這些溫室氣體並將其埋在地下，則會將其稱為「藍氫」。

有專家認為，日本政府在十年前選擇了藍氫，是因為當時的可再生能源價格昂貴，而現在很顯現有著更好的選擇，並指日本政府執意發展「藍氫」是不合理的選擇，然而到底結果如何，使用「藍氫」正確與否，恐怕只有時間能給出一個答案。

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記者：鄭日棱