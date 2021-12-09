  • 20°C
香港時間 : 20211209日 (四) 21:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能源科技】日本積極研究「藍氫」技術 以擺脫煤炭發電

理財智慧 20:28 2021/12/09

分享：

日本作為其中一個現代化國家，對能源的需要一直其常緊張，據統計，在2010年，日本大約1/3的電力是來自核電。但自己2011年的福島事件後，日本所有的核電站都被暫停運作，而距離當時已經十年過去，當中的大多部分仍然處於關閉狀態，並且民間亦有不少團體在阻止著重新啟動它們。

【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？【下一頁
 

根據外媒報道，日本政府正決定建造22個新的燃煤發電站，並使用從澳大利亞進口的廉價煤炭運行。但從環境角度考慮，日本現在面臨著停止使用煤炭的巨大壓力。因此尋找新能源正是日本目前的當務之急。

 

日本目前選擇了「氫」作為這道問題的答案，並期望成為世界上第一個「氫經濟體」。據了解，目前氫氣的來源主要由從水中提煉氫氣，這種氫氣被稱為「綠色氫氣」，而另一種方法則是以天然氣或煤製成的，好處是價格便宜，易於大規模做用，壞處是生產過程會產生大量的溫室氣體，但如果能捕獲這些溫室氣體並將其埋在地下，則會將其稱為「藍氫」。

 

有專家認為，日本政府在十年前選擇了藍氫，是因為當時的可再生能源價格昂貴，而現在很顯現有著更好的選擇，並指日本政府執意發展「藍氫」是不合理的選擇，然而到底結果如何，使用「藍氫」正確與否，恐怕只有時間能給出一個答案。

【職場熱話】打工仔原通過試用期 後遭公司反悔解僱 一個月通知期竟變日薪感無奈【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

電力 天然氣 新能源 日本

上一篇文章

【旅遊調查】港人到海外旅遊意欲高昂 位列全球第二 明年有何5大旅行趨勢?

下一篇文章

【反壟斷】涉嫌濫用市場支配地位　意大利向亞馬遜罰約一百億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款