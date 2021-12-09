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【旅遊調查】港人到海外旅遊意欲高昂 位列全球第二 明年有何5大旅行趨勢?

理財智慧 20:48 2021/12/09

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香港人一向最愛到外地旅行，疫情下大家對去旅行的意欲仍大。Expedia® 公布《2022年旅行趨勢報告》，揭示了2022年旅客最為之重視的旅遊需求。Expedia報告顯示，隨著越來越多國家恢復旅遊，香港旅客（25%）到海外旅遊的意欲高昂，位列全球第二，僅次於新加坡（35%）。三分之二（67%）受訪港人計劃全情投入接下來的旅行，不留任何遺憾，Expedia將此稱之為「去到盡」心態。


該報告訪問了全球12地區，當中包括500名香港旅客。報告指出全球旅客變得更重視活在當下，盼望深入認識不同文化，願意不吝開支尋求體驗和刺激。他們希望能夠透過「最佳旅程」提升「心理健康」（46%）、獲得「精神滿足」（42%）和感到「興奮刺激」（38%）。

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根據調查顯示，45%受訪港人自疫情爆發以來完全沒有到過海外旅遊。Expedia《2022 年旅行趨勢報告》指出香港旅客已經調整好心態，準備迎接一趟意義重大的旅行，並在報告中提供建議，幫助香港旅客全情投入他們的「最佳旅程」。

1.隨心而行
36%全球受訪者表示自疫情爆發以來，他們變得不如以往即興隨心。雖然旅遊警示將在可預見的未來繼續維持，但近半受訪港人（45%）表示他們出遊時會比以往更加隨心而行，盡情享受每分每秒。Expedia報告亦指出，44%受訪港人已經準備好來一趟「想做就做、說走就走」的旅行，顯示香港旅客更傾向於隨心所欲地探索。

2.盡情揮霍
過去一年，我們不得不忍痛取消旅遊計劃、延遲慶祝活動或減少奢侈花費。踏入2022年，人們可漸漸回到正常生活，無需再妥協將就地過日子。旅客已經蓄勢待發，展開期待多時、以自己為先的「最佳旅程」，重拾久違了的旅行感覺。

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超過三分之一（34%）受訪港人將在來年預留更多開支寵待自己，追求享受和體驗。他們願意花費更多，成就更獨特難忘的旅程。當中17%有意預訂頭等艙機票或五星級住宿，23%打算在米芝蓮星級食府用餐，29%表示希望盡情購物，發揮購物狂本色。

3.浸淫式感受
誰說一定要完成願望清單上的目標，旅行才算精彩？在接下來的一年，香港旅客已經準備好轉變旅遊模式，展開他們的「最佳旅程」。42%受訪港人表示他們曾於疫情期間，在安全允許的情況下體驗本地「偽旅行」，重新認識香港。29%已經準備好在接下來的海外旅行走出「舒適區」，32%更渴望探索新目的地，或者感受與別不同的文化和體驗。

報告亦指出，46%希望嘗試從沒吃過的食物，同樣有46%希望品嚐道地美食。另外，24%期待到郊區或離島度過不一樣的假期，20%期待認識來自不同文化背景的新朋友。由此可見，香港旅客變得更勇於嘗試新事物，以不同角度探索世界。

4.尋求刺激
踏入2022年，品嚐新美食或到訪新地方已無法滿足香港旅客。38%受訪港人希望在旅程尋求刺激感覺，11%希望為旅程增添冒險元素，接近四分之一（24%）迫不及待挑戰新事物。值得一提的是，7%甚至已經做好準備，挑戰高空跳傘等驚險刺激的活動。與此同時，22%希望享受輕鬆自在的假期，比如愜意地躺在星空下，欣賞漫天星星。

5.放鬆身心
一趟旅行精彩與否，不再由社交平台上的點讚數來定義。相比以往，香港旅客變得更注重活在當下，追求心靈上的富足。41%希望透過旅行提升心理健康，另有接近一半受訪者（49%）希望在旅程獲得滿足感，放鬆身心。

三分之一（34%）打算在目的地逗留更長時間，不再走馬看花，提高旅行的滿足感。2022年的旅行將「重量不重質」，旅客將樂於充實他們的「最佳旅程」，令旅途更富意義。

Expedia亞太區董事總經理蘇嘉媛表示：「對於香港以至全球旅客而言，旅行並非只是到外地出行。歷經長期的旅遊限制，2022年旅客將更著重旅行的深度和意義，並會盡情享受、體驗每一刻。雖然部分旅客對旅遊依然保持謹慎態度，但我們相信仍有不少旅客會在2022年增加旅遊預算，展開一趟期待已久的旅行。」

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記者：陳詠妍

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