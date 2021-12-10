【手機設備股】丘鈦科技11月攝像頭模組銷售年增34%　受惠供電恢復、今早曾升逾半成

▲ 【手機設備股】丘鈦科技11月攝像頭模組銷售年增34% 受惠供電恢復、交付趨穩定

丘鈦科技 （01478） 公布11月主營產品銷售數量，上月攝像頭模組銷售數量約4695.2萬件，按月增18%，按年增34.4%。

丘鈦科技今早一度升逾半成，最高見12.36元，現報12.06元，升3.1%。

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丘鈦科技解釋，攝像頭模組業務按月增長主要由於客戶項目週期因素及供電恢復正常化，供應鏈交付趨於穩定，按年增長主要由於市場份額有所提升。

800萬像素及以下攝像頭模組銷售數量為1932.9萬件，按年增62.1%；1,000萬像素及以上的銷售數量為2762.2萬件，按年增19.9%，當中3,200萬像素及以上的銷售數量為1630.9萬件，按年增74.5%。

指紋識別模組銷售數量約1104.1萬件，按年增5.6%，當中屏下指紋識別模組約687.7萬件，按年增22.3%，而非屏下指紋識別模組為416.4萬件，按年跌13.8%。

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記者：李哲毅