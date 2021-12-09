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【逆市派錢】Google大派1.2萬額外花紅 全球員工包括海外、實習生都有份

環球政經 21:19 2021/12/09

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Google 周三(8日)宣布，今年將向全球員工發放額外花紅，每人一次性派1,600美元(約1.2萬港元）。發言人指，派發花紅是希望能在疫情間支援員工。

【反壟斷】涉嫌濫用市場支配地位　意大利向亞馬遜罰約一百億 【下一頁

Google發言人指，公司本月內將向全球員工一次性發放1,600美元現金獎勵，外判員工及實習生也可獲得，而是次花紅屬額外獎勵，不納入員工在家工作津貼或福利獎金計劃。發言人又表示，發放額外花紅是為在疫情期間支援員工，但並未提及相關的預算金額。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察 【下一頁

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Google原本有意於下月初分階段讓員工返回辦公室工作，但基於Omicron變種病毒疫情，和部分員工拒絕接種疫苗，因此於上周宣布無限期押後重回辦公室計劃。

 

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責任編輯：羅浩濂

美元 疫情 花紅 Google

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