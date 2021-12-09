【香港經濟】余偉文：港聯滙制度堅穩　「賭聯滙崩潰炒家上了昂貴一課」

▲ 中國人民銀行與金管局研討會 「香港國際金融中心地位與展望」余偉文（香港金融管理局總裁)/林宇翔攝

金管局總裁余偉文表示，香港的金融體系經過多次挑戰，但仍然充分反映穩健性，而聯滙制度亦都堅如磐石、吸引大量資金流入港元，不點名指個別投機操作的炒家「上了深刻、昂貴的一課」。

余偉文出席「香港國際金融中心定位與展望」論壇時表示，香港的金融體系生態完善且穩健，特別是擁有的完善的法制，而且在地理及歷史因素上，富有由人民幣國際化及資本帳開放所帶來的機遇，同時是香港作為國際金融中心的獨有特點。

他續指，中國債券市場是全球第二大，但目前外資參與程度仍然非常低，而在債權通「南向通」開通後，相信未來雙向交易的增長潛力會非常大。

易綱：香港應開發更多人民幣計價產品

同場的人民銀行行長易綱表示，香港未來繼續擔當連接外資及中國的門戶，因此要進一步強化作為國際金融中心的定位，同時要積極在股票通及債券通基礎上，開發更多人民幣計價資產及風險管理工具。

工行 （01398） 副行長張偉武建議，香港未來應提升人民幣資產整體的關聯度，尤其是通過增加人民幣產品及市場流動性，提高整體人民幣用量。

張偉武續指，在港上市的超過1200間中資企業，可以研究容許投資者直接收取人民幣股息，相信可以提升人民幣流通及便利其投入人民幣計價產品。

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