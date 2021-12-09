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【反壟斷】涉嫌濫用市場支配地位　意大利向亞馬遜罰約一百億

環球政經 20:11 2021/12/09

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意大利反壟斷監管機構周四（9日）表示，由於亞馬遜（AMZN）涉嫌濫用市場支配地位，對該公司罰款11.3億歐元（約99.7億港元）。亞馬遜對此表示極不同當局的決定，並將提出上訴。

近來全球對科技巨頭的監管審查一直在加強，除了亞馬遜，Alphabet（GOOGL）旗下的Google ，Meta（FB）旗下的Facebook ，蘋果（AAPL）和微軟（MSFT）都在歐洲受到了高度關注。

亞馬遜AWS死機　Netflix都受影響　【下一頁

意大利監管機構在聲明中表示，亞馬遜利用其在意大利市場上的中介服務主導地位，令 Amazon.it上的賣家採用自家的亞馬遜物流服務（FBA），從而捐害第三方物流供應商的利益。

當局表示，亞馬遜為FBA提供一系列獨家優惠，包括要求第三方賣家必須使用FBA，才能將商品標示為Prime會員商品。

亞馬遜回應指，FBA是一項完全可選的服務，大多數第三方賣家都沒有使用它。該公司強調賣家選擇FBA是因為服務的價格、方便且具有競爭力。又指當局提議的罰款和補救措施不合理。

【延伸閱讀】瑞銀發表中資股明年展望　建議增持5大板塊　列21隻為首選股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

壟斷 意大利 反壟斷 歐元 Facebook Alphabet Amazon

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