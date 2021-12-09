▲ 【會計師公會】會計師公會改選會長、羅兵咸永道方蘊萱當選 傳統建制派重取主導權

香港會計師公會（ HKICPA ）理事會選舉投票期周一結束，被視為傳統建制派的「會計七傑」 7人全勝，被視為民主派的6名候選人落敗，令會計師公會理事會只餘5名民主派、改革派理事，傳統建制派重執主導權。會計師公會今日舉行正副會長選舉，會長和兩名副會長均由「big 4」四大會計師行合夥人出任，羅兵咸永道合夥人方蘊萱當選為會長，而畢馬威梁思傑及德勤歐振興獲選為副會長。

方蘊萱承認本周投票率18%，較去年約23%有所滑落，認為反映會員心聲，稱會員不同時期有不同訴求，對於有指公會出現退會潮。她表示，目前正夕會員會藉更新期，暫時未有公據證明有退會潮。

她表示，上任後會主力處理公會和財務匯報局職能轉換的細節。

會計師公會現為香港法定會計師註冊機構，有逾4.7萬名會員，公會理事會共有21個席位，其中由政府委任4席、政府官員佔2席、上屆會長佔1席，其餘14席每年重選7席，每名理事任期兩年。

2019年、20年被視為民主派、改革派的會員勝選，令上屆會計師公會會長首度由非傳統建制派的鄭中正出任。

今屆當選的理事包括歐振興、羅卓堅 、李舜兒、梁思傑、廖國泰、謝海發及翁碩邦。

年內，港府通過修例擬將會計師註冊權由公會轉向財務匯報局處理，而財經事務及庫務局局長許正宇在今屆選舉前發表網誌，呼籲會計界以「好選票」挑選「真正為行業打拼奮鬥」的新理事，並警告假若有人「模糊了專業及政治的界線」，港府別無選擇而重新審視與公會的關係。

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