  • 20°C
香港時間 : 20211209日 (四) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會計師公會】會計師公會改選會長、羅兵咸永道方蘊萱當選　傳統建制派重取主導權

宏觀解讀 19:22 2021/12/09

分享：

【會計師公會】會計師公會改選會長、羅兵咸永道方蘊萱當選　傳統建制派重取主導權

香港會計師公會（ HKICPA ）理事會選舉投票期周一結束，被視為傳統建制派的「會計七傑」 7人全勝，被視為民主派的6名候選人落敗，令會計師公會理事會只餘5名民主派、改革派理事，傳統建制派重執主導權。會計師公會今日舉行正副會長選舉，會長和兩名副會長均由「big 4」四大會計師行合夥人出任，羅兵咸永道合夥人方蘊萱當選為會長，而畢馬威梁思傑及德勤歐振興獲選為副會長。

方蘊萱承認本周投票率18%，較去年約23%有所滑落，認為反映會員心聲，稱會員不同時期有不同訴求，對於有指公會出現退會潮。她表示，目前正夕會員會藉更新期，暫時未有公據證明有退會潮。

她表示，上任後會主力處理公會和財務匯報局職能轉換的細節。

會計師公會投票前　許正宇警告勿模糊專業及政治，可見【下一頁】

會計師公會現為香港法定會計師註冊機構，有逾4.7萬名會員，公會理事會共有21個席位，其中由政府委任4席、政府官員佔2席、上屆會長佔1席，其餘14席每年重選7席，每名理事任期兩年。

2019年、20年被視為民主派、改革派的會員勝選，令上屆會計師公會會長首度由非傳統建制派的鄭中正出任。

今屆當選的理事包括歐振興、羅卓堅 、李舜兒、梁思傑、廖國泰、謝海發及翁碩邦。

年內，港府通過修例擬將會計師註冊權由公會轉向財務匯報局處理，而財經事務及庫務局局長許正宇在今屆選舉前發表網誌，呼籲會計界以「好選票」挑選「真正為行業打拼奮鬥」的新理事，並警告假若有人「模糊了專業及政治的界線」，港府別無選擇而重新審視與公會的關係。

相關文章：

【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察（第二版）

會計師行 許正宇 選舉 財經事務及庫務局 會計師公會 財務匯報局

上一篇文章

【金融中心】余偉文：本港金融體系穩健 聯滙制度亦堅如磐石

下一篇文章

【初創企業】香港創企WATi.io再獲近6500萬元融資 　紅杉資本有份領投
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【周焯華受查】澳博銀娛據報保留中介人貴賓廳、美資或全退　賭監：賭場貴賓廳員工不受賭廳停運影響（第二版）
【恒指夜期+北水】北水續吸22億　加倉電力股　恒指夜期跌44點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續吸22億　加倉電力股　恒指夜期跌44點（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020孖展錄30.5億超購4.1倍　上市前投資者自願禁售6個月（不斷更新）
中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」
中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升154點　阿里巴巴美股高港1%（不斷更新）
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
【Bitcoin】調查：超過3成港人持有或使用加密貨幣　更有意因此轉換主要往來銀行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款