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【中小企營商】零售11月業務收益指數大跌5.0　惟餐飲業表現亮眼

商業 19:30 2021/12/09

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政府統計處公布11月份中小型企業業務狀況統計調查。中小企業務收益的現時動向指數，從10月在收縮區域的46.7下跌至11月的45.5，而12月的業務收益展望動向指數為49.3。另一方面，飲食業的業務收益現時動向指數從10月的44.2上升至11月的47.2。

【中小企營商】中小企11月業務收益較10月差　指數下跌至45.5

香港餐飲聯業協會會長黃家和反映，11月本為餐飲旺季，因此數字表現符合預期，料12月收益仍可升約10%。他認為11月業界仍受惠於消費券，另因限聚令放寬及宴會等活動，亦有部分B類食肆轉為C類，對收益有不少幫助。提到為何較其他業界表現良好，他認為，「香港人始終喜歡美食」，且臨近聖誕，公司、私人聚會增加，加上仍有小量消費券影響，中小企生意收益因此向好。

Zenon Café負責人梁小姐表示，兩個颱風對10月的收益影響甚大，前後至少有4天的生意受損，且市道逐小回暖，所以11月的生意較佳為合理表現。她預料，12月生意可有一定升幅，惟市民「仍算手緊」，且食材從外國運來的成本持續上漲，餐廳人均消費約為100至300元，不可能把成本轉嫁太多予消費者身上，因此對12、1月收益持保守觀望態度。

【中小企趨勢】三行業最受中小企青睞　港人打不死精神有助本地經濟向好？

【中小企營商】中小企餐飲10月收益不理想　從54.2大幅下跌至44.2

記者：李智美

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