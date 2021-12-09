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【初創企業】香港創企WATi.io再獲近6500萬元融資 　紅杉資本有份領投

股市 18:43 2021/12/09

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【初創企業】本地創企WATi.io再獲近6500萬元融資 　紅杉資本有份領投

本港創企、WhatsApp 中小企客戶互動工具WATi.io宣布，完成 A 輪融資830 萬美元（約6,474萬港元），由紅杉資本印度領投，以及其旗下加速器項目 Surge、Base Partners 及 DoorDash 高級管理層 Gokul Rajaram 等著名天使投資者亦跟投。

連同今次融資金額，WATI 在過去 6 個月總共集資達 1,000 萬美元（約7,800萬港元），將用於提升技術、產品開發以及拓展產品整合，並擴大團隊規模，進軍拉丁美洲。

WATi.io稱，目前擁有逾 3,000 名客戶，遍佈全球 54 個國家，包括印度、印尼和巴西，在過去 6 個月，WATI 旗下的客戶群增長 4 倍，同期收入上升 5 倍，處理 1 億個訊息。

WATI.io 主打WhatsApp 的 API，協助企業的客戶服務、市場推廣和銷售團隊在與顧客互動時只需單一 WhatsApp 號碼，各團隊都能掌握到與顧客互動的全面訊息。WATI 行政總裁楊志光表示，希望利用上述資金，吸引更多人才。

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記者：李哲毅

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