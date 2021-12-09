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【港大科研】3小時內殺滅逾9成新冠病毒　港大新研發高銅含量不銹鋼材

科技 19:16 2021/12/09

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港大公告成功研發高銅含量的不銹鋼材，能有效於3小時內殺滅留於其表面的99.7%原始新冠病毒。（港大官網圖片）

疫情新常態下，本地科研未有停步。據港大最新公告，港大團隊已成功研發高銅含量的不銹鋼材，能殺滅存留於其表面包括新冠病毒的抗病原體，是全球已知首個有殺滅抗病原體功能的不銹鋼。據悉，該款高銅含量的不銹鋼材，能有效於3小時內殺滅99.7%的原始新冠病毒。

該研發項目由香港大學工程學院機械工程系黃明欣教授領導的團隊，與港大（李嘉誠醫學院）免疫與感染研究中心潘烈文教授的研究團隊合作完成，目前正申請專利，並與廠商商討合作。預計高銅含量不銹鋼材可廣泛應用至電梯按鈕、門柄、扶手等，幫助減病毒透過接觸傳播。

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不銹鋼屬常見物料，但其本身並不含銅，無殺滅有害微生物的特性，而噴上殺菌塗層則不耐用。而該科研項目由港大工程學院機械工程系與港大醫學院免疫與感染研究中心合作，發現銅含量逾10%的不銹鋼能於3小時內能殺滅99.7%原始新冠病毒及甲型流感病毒，料功效可持續至少數年以上。

將測試殺滅變種病毒Omicron

負責帶領研究的黃明欣表示，如果與廠商洽成合作，料最快半年至一年有產品面世，惟現階段難以估價。團隊下一步還將繼續測試高銅含量的不銹鋼能否殺滅Omicron等變種病毒。

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責任編輯：張寶燕

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