▲ 【恒隆101】恒隆劉靜雅：下半年租戶銷售額已恢復至2018年逾八成水平 旅客即使重臨也不再攻奢侈品

今年本港疫情回穩，恒隆地產 （00101） 副董事（香港業務總監）劉靜雅指，社區商場人流明顯增加，多20%至30%不等，至於銅鑼灣等旅遊區的商場，人流未見有大幅增長；下半年恒隆旗下租戶銷售額，已較前兩年明顯改善，並恢復至2018年逾八成水平。

劉靜雅稱，吸取過去兩年的疫情經驗，即使是旅遊區的租戶組合，都不能過於倚重少數行業，因此集團在銅鑼灣增添不少特色店舖，並加入更多日常生活元素，也會要求租戶定期更新產品，以保持新鮮感，希望透過調整租戶組合，提升品牌形象。

手機應用程式「hello」會員人數已逾10萬人

中港有望恢復通關，劉靜雅表示，恒隆沒有特別為通關作準備，因預期即使遊客重臨，也未必再主攻奢侈品，故會因應消費者需求引入具特色的品牌，並會提升餐飲組合質素。

各大商場均推出會員計劃，劉靜雅表示，受消費券帶動，加上商場推出各項獎賞計劃，手機應用程式「hello」推出約半年，會員人數已逾10萬人，部分商戶的銷售額較app推出前多兩倍。

恒隆旗下淘大商場的超市TASTE早前聯乘鮮活市場FRESH，開設新鮮生活概念店。劉靜雅指，這為集團新嘗試，兩個品牌合作達到相輔相成的效果，並透露激安之殿堂（DON DON DONKI）將於明年1月開業，店舖面積約3萬呎，每日營業至凌晨1時。

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