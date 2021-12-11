【另類景點】悉尼歌劇院斥300萬聘請狗狗巡邏隊　IG專頁曝「趕海鷗點滴」（多圖）

▲ 澳洲新南威爾士州政府上周宣布，將會斥資接近300萬港元，聘請狗隻驅趕海鷗。（IG截圖）

悉尼歌劇院是著名的旅遊景點，不過網上不時流傳當地海鷗「搶走」旅客食物的影片。澳洲新南威爾士州政府上周宣布，未來兩年將會斥資接近300萬港元，聘請狗隻驅趕海鷗。

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據外電報道，澳洲新南威爾士州政府宣布將會在兩年內，花376380美元（約293萬港元），聘請犬隻訓練公司Mad Dogs And Englishmen的13隻狗。當局自2018年起開始聘用該企，現再續約2年。費用將會由歌劇院、歌劇院酒吧和歌劇院廚房共同分擔，因為他們都樂見客人不再需要被海鷗打擾。

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有當地議員抨擊是撥款，質疑為何納稅人要為歌劇觀「埋單」。 不過，歌劇院則澄清納稅人不必承擔這筆支出。發言人又透露目前每隻狗一天最多可以當值4小時，負責尋找、驅趕海鷗。相較於之前用來驅趕海鷗的機械老鷹和食物罩，狗更受遊客歡迎。

事實上，此狗狗巡邏隊亦有Instagram專頁，粉絲人數更超越2000人。專頁會分享牠們的「工作點滴」及花絮，似乎不少小朋友亦對狗狗巡邏隊感很大興趣，抱著牠們拍照。而且，狗狗巡邏隊亦會在澳洲鸚鵡島 （Cockatoo Island）工作，同樣負責驅趕海鷗。

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責任編輯：葉泳珊