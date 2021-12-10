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馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕

環球社會熱點 08:05 2021/12/10

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電動車Tesla創辦人馬斯克前女友、加拿大歌手Grimes被指用兩人的感情創作，近日推出的新歌的歌詞被網民「拆解」，解讀為透露與馬斯克分手的原因。

馬斯克呼籲提高出生率 避免人類文明危機 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）和Grimes在今年宣布分手，結束約4年戀情，兩人將會共同養育現年約1歲多的兒子X Æ A-Xii。

不少歌手會以個人感情歷史作為創作靈感，近年最有名的要數Taylor Swift。Grimes即將發布新專輯「Book 1」 ，其中1首歌曲取名為「Player of Games」，歌詞內容被指影射她與馬斯克分手的原因。

Player of Games MV

歌詞分別唱到，當中描述的愛好與其他內容不禁令人聯想到馬斯克。

「我談戀愛了，和最出色的遊戲玩家」（I’m in love, with thе greatest gamer），

「但他熱愛遊戲，經常都多過愛我」（But he’ll always love the game, more than he loves me），

「揚帆遠航到冰冷的外太空， 即使愛情亦無法將你留住」（Sail away, to the cold expanse of space. Even love, couldn’t keep you in your place）

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有網民拆解歌詞，自行解釋指馬斯克素來喜歡電動遊戲，亦不時分享遊戲相關「迷因」，不難讓人聯想馬斯克便是歌中的gamer。其次，馬斯克旗下Space X公司今年完成首次全平民載人太空升空任務，歌詞的「the cold expanse of space」亦可理解為此事。

    點擊圖片放大
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再者，馬斯克近日為了移民太空，將旗下最後1座房產出售，租住面積僅400呎的組合屋。「Even love, couldn’t keep you in your place」一句正正被網民懷疑是指此事。

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責任編輯：李俊儀

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