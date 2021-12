馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕

電動車Tesla創辦人馬斯克前女友、加拿大歌手Grimes被指用兩人的感情創作,近日推出的新歌的歌詞被網民「拆解」,解讀為透露與馬斯克分手的原因。

馬斯克(Elon Musk)和Grimes在今年宣布分手,結束約4年戀情,兩人將會共同養育現年約1歲多的兒子X Æ A-Xii。

不少歌手會以個人感情歷史作為創作靈感,近年最有名的要數Taylor Swift。Grimes即將發布新專輯「Book 1」 ,其中1首歌曲取名為「Player of Games」,歌詞內容被指影射她與馬斯克分手的原因。

Player of Games MV

歌詞分別唱到,當中描述的愛好與其他內容不禁令人聯想到馬斯克。

「我談戀愛了,和最出色的遊戲玩家」(I’m in love, with thе greatest gamer),

「但他熱愛遊戲,經常都多過愛我」(But he’ll always love the game, more than he loves me),

「揚帆遠航到冰冷的外太空, 即使愛情亦無法將你留住」(Sail away, to the cold expanse of space. Even love, couldn’t keep you in your place)