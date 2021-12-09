【AAPL】蘋果股價創新高　市值邁向3萬億美元

蘋果（AAPL）周三（8日）股價再創新高，收市漲2.82%至每股175.08美元。該公司市值即將達到3萬億美元，成為僅次於德國的全球第五大經濟體

如果觸及3萬億美元大關，該股需要達到每股182.85美元的價格。該股繼在2020年飆升80%之後，今年至今已上漲約30%。相較之下，標準普爾500指數同期上漲了 25%。

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蘋果現正在「萬億美元俱樂部」中，在俱樂部的企業還有微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOGL）和Tesla（TSLA），這些企業的股價均上漲10%至 70%。

蘋果的市值在2018年成為第一家達到1萬億美元的企業，並用了兩年時間將估值翻了一番。該股已超出華爾街的中位價目標4美元。摩根士丹利分析師Katy Huberty在周二（7日）將蘋果的目標價格從164美元上調至200美元，並維持「買入」評級。

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責任編輯：黃苑筠