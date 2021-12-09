【周末好去處】全港首間獲授權的迪士尼專賣店IDEAS 　本周六正式進駐屯門市廣場（多圖）

▲ 迪士尼官方授權商JONWIN INTERNATIONAL CO. LTD.，在香港迪士尼樂園及機場以外，開設首間迪士尼授權產品的專賣店IDEAS，並選址屯門市廣場。（JONWIN提供圖片）

迪士尼官方授權商JONWIN INTERNATIONAL CO. LTD.，在香港迪士尼樂園及機場以外，開設首間迪士尼授權產品的專賣店IDEAS，並選址屯門市廣場，商店將於12月11日（周六）早上11時開業。

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商品包括Hasbro、BANDAI、SEGA、Hot Toys、POP MART、HEROCROSS、SOAP STUDIO等多個玩具品牌，以及IDEAS自家品牌WAW自製商品等等。

IDEAS的店鋪設計以型格深色系為設計重點，採用黑、白、銀三色。店內亦設有多個人氣打卡位，包括Mickey與Iron Man的身型剪影、Mickey及MARVEL燈箱、大型玩具展覽區、經典迪士尼角色毛公仔牆、電影角色玩具、大型迪士尼角色人偶等等。店內亦設有Dessert Corner，提供多款以迪士尼角色為主題的造型甜點。



迪士尼角色家居大型擺設

IDEAS首次推出自家品牌WAW，有多款全港獨家Oversize時裝，粉絲可與子女穿上「迪士尼 Style」的親子裝。

另外，店舖亦有迪士尼角色的家居大型擺設。包括1.3米高的Mickey及2米高的Iron Man金屬掛畫、其他迪士尼人氣角色油畫、藝術印畫、滑板、半身高的大型figure、小家電、家品、餐具、玩具及文具精品等。

首推Mickey1.3米高大型金屬掛畫

一系列特別配合新店主題而設的獨家限定商品即將推出，於開幕日正式公開預售及發售。IDEAS 自家品牌WAW 推出多款限定首賣產品，當中首次推出獨家只有20件的Mickey1.3米高大型金屬掛畫。

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責任編輯：李智美