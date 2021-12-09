【Apple Wallet】iPhone變身凱悅酒店房門匙　蘋果智能門匙新功能登場

蘋果（Apple）早前在全球開發者大會展示了將辦公室、酒店智能門匙引進Apple Wallet的計劃，今（9）日終於宣布夥拍國際酒店集團凱悅（Hyatt），使用其Apple Wallet新技術。Hyatt酒店住戶可以將房間門匙加入Apple Wallet，並由美國6間Hyatt酒店開始推出，讓iPhone用戶直接用手機開房門。

據悉，Hyatt酒店房客在完成預訂酒店後，即可透過Hyatt手機App，將酒店房智能門匙加入至iPhone的Apple Wallet中。到入住酒店當日到達check in時，就會獲得房號碼，並且正式啟動智能門匙。

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Hyatt酒店房客check out時，智能門匙亦會隨之失效。除了使用iPhone外，還可用Apple Watch開門。

不過須注意的是，要使用Hyatt的智能門匙功能，iPhone及Apple Watch必須分別升級至iOS 15及watchOS 8版本。

首批可使用該智能門匙的酒店包括：

Andaz Maui at Wailea Resort

Hyatt Centric Key West Resort and Spa

Hyatt House Chicago / West Loop-Fulton Market

Hyatt House Dallas / Richardson

Hyatt Place Fremont / Silicon Valley

Hyatt Regency Long Beach

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責任編輯：張寶燕