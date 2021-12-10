【新冠肺炎】過重或痴肥感染者 重症及長期後遺症風險高

一群以來自美國史丹福大學為主研究員團隊早前發表研究，指出不止老人家及免疫力不足人士是新冠肺炎病毒的高危族群，過重或痴肥人士更是潛在重症及長期後遺症的高風險群體。

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團隊於10月發表一份未錘同行評審的研究，指出由於發現過重或痴肥人士通常是最受新冠病毒症狀肆虐的族群，希望找出箇中原因。

領導研究的史丹福大學醫療中心（Stanford University Medical Center）博士布利殊（Catherine Blish）表示，數據顯示脂肪組織受新冠病毒感染後，引起的炎症反應可能是過重或痴肥者確診者深受新冠肺炎影響的主因。

研究發現，新冠病毒不止直接攻擊脂肪細胞，同時亦會細胞發炎，即新冠重症患者會出現的症狀。研究推估，當超重情況愈嚴重，當感染新冠肺炎反，愈有可能成為重症患者。

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同時研究亦發現，新冠病毒具備攻擊脂肪細胞的能力，使過重或痴肥新冠康復者更有可能出現新冠長期後遺症（long Covid）。研究員認為，假如脂肪細胞成為病毒性疾病溫床，痴肥或過重便不單會導致嚴重急性疾病，更會有新冠長期後遺症。

澳洲流行病學專家圖爾（Michael Toole）指出，脂肪細胞可能有效「隱藏」潛伏在人體內的新冠病毒，甚至是擴散至人體其他部位，增加患者出現新冠長期後遺症的風險，即使患者早已康復。

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責任編輯：吳漢培