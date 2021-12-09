【美股焦點】意大利反壟斷機構向亞馬遜罰款逾11億歐元　斥其濫用市場支配地位

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【內房危機】惠譽下調恒大及佳兆業評級至「有限違約」 恐觸發交叉違約
意大利反壟斷監管機構表示，亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）因涉嫌濫用市場支配地位，將罰款公司11.3億歐元（約99.7億港元），亞馬遜表明「強烈不同意」意大利當局的決定，並將提出上訴。
近月全球加強針對科技巨頭的監管審查，歐洲對亞馬遜，Alphabet（美：GOOGL） 、Facebook（美：FB）、蘋果公司（美：AAPL）和微軟公司（美：MSFT）展開調查。
意大利監管機構表示，亞馬遜利用其在意大利市場上的中介服務領導地位，促使Amazon.it 上活躍的賣家採用其自家的亞馬遜物流服務（FBA）。
當局表示，亞馬遜將FBA物流捆綁到Prime會員等，阻止第三方賣家接入Prime服務時，使用FBA以外的物流服務。
意大利當局稱，將要求亞馬遜採取糾正措施，並要接受監督審查。亞馬遜則稱，FBA是一項自選服務，亞馬遜上的大多數第三方賣家都未有使用FBA，強調當賣家選擇FBA是因為價格、管理方便且具有競爭力。
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記者：李哲毅