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【恒大3333】許家印據報不願快速出售恒大資產撲水　恒大物業升近1%

股市 09:45 2021/12/10

分享：

恒大美元債違約　惟據報許家印不願快速出售恒大最優質資產撲水

中國恒大 （03333） 首度出現美元債違約，然而，外媒引述消息人士指，恒大主席許家印抗拒通過快速出售恒大最優質的資產籌集資金。據指，涉及資產包括土地、在珠三角的城市更新項目及物業管理公司。

恒大股價周五早段偏軟，現跌1.6%，最新報1.79元。恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 個別發展，恒大物業升近1%，最新報3.6元。

惠譽下調恒大及佳兆業評級至「有限違約」，恐觸發交叉違約，看【下一頁】

消息人士指，除非能夠以高價出售，否則許家印希望保留恒大最有價值的資產，但各人均認為許家印在壓力下難以實現。

值得留意是，市場早已傳出許家印變賣個人資產或質押股權等方式，為集團注資逾70億元人民幣。

另有消息人士指，恒大已告知武漢和南寧的政府官員及購房者，正與地方政府就信貸方面進行談判。據指，恒大在武漢和南寧的項目已暫停。

此前市場傳出恒大擬將所有離岸債納入重組計劃，恒大亦在公告曾提及正制定可行的境外重組方案，惟集團現時未公開披露具體計劃。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【內房危機】易綱：香港有清晰法律規定和程序處理恒大問題　事件不影響中長期市場正常融資

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港股 恒大 許家印 中國恒大（03333）

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