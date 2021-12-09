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【投資心理學】Pop-Mart用盲盒造就千億市值 消費者避免陷入賭徒謬誤

理財智慧 18:11 2021/12/09

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盲盒(Blind Box) 即是包裝內裝有不同手辦或公仔的盒子，已經成為時下年輕人的流行文化，風氣也在香港逐漸成行，不少的商場都開設專賣盲盒的商店，例如朗豪坊頂樓的TOYZEROPLUS、連鎖雜貨店LOG-ON等。最先起源於日本明治時期，當時百貨公司出售「福袋」，其售價遠低於商品的價值，因此吸引不少人購入，後來引伸了扭蛋、果子玩具、盲盒的誕生。時至今日，不少商店仍會推出「福袋」，以其神秘感吸引消費者購買。甚至近年不少的電玩遊戲也增加了「抽蛋」的元素，吸引玩家花費。甚至有不少國家或地區視有關機制為「賭博」，考慮立法管制。

【投資智慧】各國為實現碳中和 中日韓強推氫能 有咩投資機遇 【下一頁

神秘性

在早年，盲盒大多以卡片為主，主要是不同卡通的人物或者球星卡，一包數十張卡，有部分的卡片是具有珍藏性。在2019年一套一套完整Pokémon卡以10.7萬美元成交，刷新世界紀錄。每套盲盒都有最少一隻隱藏版，抽到的話也可以放在網上出售。盲盒的主題近年也轉趨多元化，例如最普遍的不同電影角色或卡通人物造型的公仔，甚至有一些自家IP，也非常受觀近。

 

Pop-Mart

Pop-Mart (9992) 是一間去年在香港上市的公司，成立於2010年，主要運營其不同IP的盲盒，當中最暢銷便是與本地藝術家合作的MOLLY娃娃。在上市首日升了超過100%，市值達千億港元，在2020年全年營收達25.1億，同比增長49.3%。但隨著愈來愈來公司進入盲盒市場，Pop-Mart在日後是否仍繼續成為行業的領頭人是值得投資者關注。

經濟心理學: 控制錯覺

控制錯覺（illusion of control）便是人以為自己可以控制或影響他們無法影響的結果。有些人買六合彩前參考書本意見、買盲盒前先搖動下，其實對於機率沒有實際的影響，只是心理上覺得自己有更高機會中獎或抽中隱藏款。

經濟心理學: 賭徒謬誤

 賭徒謬誤（The Gambler's Fallacy）是指一氓人以為隨機發生的事件與之前發生的事件有閞，認為出現了很多次後，接下來不會再發生。例如在手機遊戲的「抽蛋」，可能與你上次「抽蛋」的機率無關，但總認為自己下一次會中。與盲盒類似，由於盲盒隱藏版是稀有性和有溢價，每買一次就像一次賭博，以少博大，因此不少人投入大量也不中後，仍期待「一跳入魂」。

 

最後，消費者要謹記「理性消費」，不要為了抽中隱藏版而盲目入坑。

 

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責任編輯：陳佳恩

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