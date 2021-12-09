【有相睇】同區有新盤開售　業主見單位有靚裝　起初只肯減價10萬　最終屈服95折賣

九龍灣新盤皓日開售在即，有業主為免被新盤搶客，只好減價賣樓。利嘉閣鮑允中說，牛頭角樂雅苑C座低層樓1室，實用面積447平方呎，兩房間隔，望內園景，於上月底放盤，當時叫價560萬元，買家一睇傾心，但業主只肯減價10萬元，距離預算差距20萬元，所以未有達成交易。

不過，及至前天，業主讓步減價至540萬元，經過一輪議價後，單位終以532萬元易手，即累減28萬元，減幅約半成，實用呎價約11,902元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

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資料顯示，原業主於2010年4月，以175.8萬元購入上址，持貨11年，現帳面賺356.2萬元，物業期內大升逾2倍。鮑允中補充，屋苑目前大約有12個單位放盤，叫價由548萬元起，至最貴660萬元。

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