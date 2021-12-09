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【Omicron變種】日研究指傳染力強 高Delta變種4.2倍

環球社會熱點 18:07 2021/12/09

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變種新冠肺炎病毒Omicron來勢洶洶，全球科學家均開始研究，希望及早掌握病毒傳染性及相關資料。日本最新有研究指，在病毒成形的初期階段、Omicron變種的傳染力是Delta變種的4.2倍，反映Omicron或較往變種新冠病毒更具傳染性。

譚德塞：Omicron再感染風險高 但病情相對輕微 【下一頁】

京都大學健康與環境科學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）進行一項有關Omicron變種的研究，取得並分析截至11月26日前南非豪滕省（Gauteng）的南非民眾基因組資料，並於周三（8日）在衛生部諮詢委員會發表研究結果。

西浦博表示，研究結果顯示Omicron變種在初期傳染性強，而且更能逃避人體自然及通過新冠疫苗產生的免疫力。 研究亦指，Omicron變種的傳染力是Delta變種的4.2倍。

世衛：現有疫苗仍有效 降重症風險 【下一頁】

全球多國相繼錄得Omicron變種確診個案，但西浦博認為，Omicron變種雖然導致南非新冠確診數字急升，但對當地醫療系統未造成太大負擔，而且大多病情輕微。而輝瑞（Pfizer）疫苗於本周亦指，其疫苗加強劑能增加抵抗Omicron保護力。西浦博的研究未有經過同儕評估，亦未在科學期刊上發表。

自半個月前發現Omicron變種以來，南非新冠病例迅速增至每日近2萬宗。雖然當地只有26%民眾完成疫苗接種，但過去數周南非確診病例數相對較低。西浦博稱，南非疫苗接種率低於3成，相信很多人屬自然感染，因此要密切關注疫情趨勢，特別是疫苗接種率高的國家。

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責任編輯：郭麗明

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