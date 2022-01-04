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【智取英文@iM網欄】睇劇學語言 4套學英文的Netflix劇集

名人薈萃 17:00 2022/01/04

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上次向大家推介五個英文的Youtube Channel，今次我想向大家介紹學英文的五套Netflix劇集。相信不少成人踏出社會工作之後，發現自己的英語能力不足，有需要改善英語能力。不過，大家工作繁忙，未必有時間報讀英語課程。雖然如此，現在科技發達，大家可以在家一邊看Netflix，一邊學英文。今日，我會推介4套Netflix劇集。

  1. Pretty Little Liars 美少女的謊言  

這部劇集是講述Rosewood 鎮有五個漂亮的女生，他們本身很友好。一年前，其中一位女生 Alison 突然失蹤，四個女生決定不會說出那晚發生什麼事。但是，最近四個女生收到一個名叫 “A” 的人發來的簡訊，令他們開始懷疑...............

 

如果你喜歡懸疑劇，這套劇集絕對適合你。你可以一邊觀看劇集，一邊留意美式口音，便會知道美式口音和和自己發音的差別。

  1. Modern Family 摩登家庭

這部劇集是講述三個家庭需要面對各有各的煩惱，他們之間的往來也帶來一些不愉快，究竟他們會如何解決彼此的問題，為家庭帶來歡樂的氣氛呢？

 

如果你喜歡家庭劇，這套劇集絕對適合你。你可以一邊觀看劇集，一邊留意美式口音，便會知道美式口音和和自己發音的差別。

 

  1. Ozark 黑錢勝地

這部劇集是講述一個經典的犯罪故事，一位來自芝加哥的理財規劃師與妻子，從芝加哥郊區遷往密蘇里州的奧扎克渡假勝地。他必須在五年內洗淨5億美元贓款，才能滿足墨西哥毒梟的要求。

 

如果你喜歡罪案劇，這套劇集絕對適合你。這個故事內容晰，英文對話容易上手，很適合拿來當英文學習影集

 

  1. Stranger Things 怪奇物語

這部劇集是講述八零年代的恐怖喜劇，一名小男孩失蹤後，一位有超能力的女孩尋找男孩的下落，而男孩的哥哥與警長也各自展開他們的調查。

 

如果你喜歡恐怖喜劇，這套劇集絕對適合你。你可以一邊觀看劇集，一邊留意美式口音，便會知道美式口音和和自己發音的差別。

 

作者簡介：Spencer Lam林栢勤，英文補習教師，港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam林栢勤

欄名 : 智取英文

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