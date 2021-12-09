【新股IPO】商湯科技招股明日截飛前夕 傳被美國列入黑名單

從事面部識別軟件的人工智能公司商湯科技（新上市編號:00020)招股以來反應未見熾熱，不過正值明日截飛前，有指美國將於周五（10日）將會把商湯科技列入黑名單，令其上市前景添上陰霾。

商湯科技自本周二（7日）至周五（10日）招股，招股價介乎3.85元至3.99元二，集資淨額約56.55億元，每手 股，一手入場費約4,030.2元；下周五（17日）掛牌。

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今次商湯科技被列入黑名單有可能影響美國股東的投資，因持有商湯科技3%股份的美國私募股權公司Silver Lake已同意在IPO後將部分股份鎖定六個月，而富達及高通亦持有股份。據悉，匯控（00005）是唯一一間參與今次IPO的西方投資銀行。

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記者：張以正