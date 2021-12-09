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【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘

17:43 2021/12/09

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iBond2021首度派息。金管局公布，2024年到期的一批通脹掛鈎債券iBond （04246） ，第一個付息日的年息將以2厘計算。金管局指，上述2021年6月推出的第8批iBond，第一個付息日為12月23日。

金管局重申，iBond會按當前的浮息及定息較高者，作為派息基準，由於今日的浮息為1.68厘、定息為2厘，故該批iBond會以年息2厘計算。

金管局今年6月推出第8批通脹掛鈎債券iBond，保底息兩厘，每半年派息一次。統計處上月公布10月份消費物價指數（CPI），整體消費物價按年升1.7%，意味上述iBond回報暫仍跑贏本港通脹。

*【石Sir午市閒談】今日推介GX中國半導*

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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【iBond2021】花旗料明年通脹2.3% 跑贏iBond兩厘包底息

【iBond回報】金管局：iBond4239第二個付息日為11月16日　息率2厘

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