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The YOHO Hub獲批預售　戶型率先曝光　一房最細317呎起

股樓投資 18:09 2021/12/09

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新地及港鐵旗下元朗站The YOHO Hub獲批預售樓花同意書。發展商率先介紹項目戶型分佈，並表示最快下周開放示範單位及公布價單，有機會於聖誕節假期期間開售。 

The YOHO Hub第B期總共提供1,030伙單位，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由317至1,182平方呎不等。新地代理總經理陳漢麟表示，項目共提供128伙一房單位，實用面積317至352平方呎；339伙兩房單位，實用面積434至494；329伙三房單位，實用面積510至872平方呎；以及234伙四房單位，實用面積927至1,182平方呎。他續指，一房及兩房單位數量佔全盤約四成半，三房單位佔約三成，而四房單位則佔約兩成，戶型分佈相當平均。 

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新地副董事總經理雷霆表示，集團於項目獲批售樓紙後，即全速進行銷售部署，將於日內上載項目樓書，並預告下周將開放示範單位及公布價單，隨即開始收票，擬於聖誕節假期期間開售。首張價單料涵蓋一房至四房各種戶型，為買家提供多元化選擇。 

發展商早前指，The YOHO Hub定價將以同系Grand YOHO為參考對象，有關成交呎價約為2.3萬元水平，認為造價理想。雷霆談及元朗YOHO系列發展時表現感慨，指元朗區近30年來經歷西鐵線通車、北部都會區及北環線發展等里程碑，印證香港社會的進步和發展，而The YOHO Hub為YOHO系列最後一個項目，可享區內成熟配套，亦將受惠新界西北未來發展計劃。

延伸閱讀︰【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股​​​​​​​【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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