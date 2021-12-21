【智取英文@iM網欄】5大推介YouTube 學英文Channel

上次向大家介紹小朋友如何在家學英文，今次我想向大家推介五個英文的Youtube Channel。相信不少成人踏出社會工作之後，發現自己的英語能力不足，有需要改善英語能力。不過，大家工作繁忙，未必有時間報讀英語課程。雖然如此，現在科技發達，大家可以在家一邊看Youtube，一邊學英文。今日，我會推介五個學英文Channel。

Uncle Siu (蕭叔叔)

Uncle Siu 會在他的Youtube Channel 分享英式英語，他早年經常製作影片，教導人們如何擺脫港式英文的口音。如果大家想糾正自己發音的錯誤，這個 Channel絕對適合你。雖然他近年甚少更新他的youtube channel，但是他會在facebook上載影片，分享其他英文知識。

https://www.youtube.com/c/UncleSiu/featured

馬米高 Michael MMG

如果大家對於英式英語沒有興趣，不妨觀看第二個channel，馬米高。他的影片通常與日常生活有關，例如不同咖啡的英文。此外，如果你喜歡找錯處，這個Channel絕對適合你。馬米高經常會指出名人所犯下的英文錯誤，例如政府官員受訪時犯下的英文錯誤。

https://www.youtube.com/c/MichaelMMG/videos

與芬尼學英語 Tiffany teaches English

如果大家不太喜歡馬米高的說話方式 (譁眾取寵)，也不喜歡正常找別人錯處，大家可以看與芬尼學英語。雖然她與馬米高一樣，評論別人的錯處，但是她不會譁眾取寵。此外，她的影片通常與日常生活有關，也會教導大家學英文技巧。

https://www.youtube.com/c/FinniesLanguageArts/videos

阿滴英文

除了香港的教學影片之外，大家也可以選擇觀看台灣英文教學影片，例如阿滴英文。雖然他是台灣youtuber，但是他所講的內容適合香港觀眾。同樣地，影片與日常生活有關，而且增添娛樂元素。阿滴經常邀請其他嘉賓一起拍影片，例如他們會拍攝挑戰片，測試哪一位嘉賓可以在最短時間之內翻譯一段文字。

https://www.youtube.com/c/RayDuEnglish/videos

Chen Lily

Lily 與阿滴一樣，也是台灣youtuber。影片通常以個人為主，相對較正經，沒有太多娛樂元素。不過，影片也是與生活有關，而且附上字幕。如果大家聽不懂國語或英文，可以觀看字幕以便理解。

https://www.youtube.com/c/ChenLily/videos

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