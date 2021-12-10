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【內房危機】惠譽下調恒大及佳兆業評級至「有限違約」　恐觸發交叉違約、恒大今早挫逾2%

股市 10:02 2021/12/10

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【內房危機】惠譽下調恒大及佳兆業評級至「有限違約」　恐觸發交叉違約

首度有國際評級機構將中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 信貸評級降至違約級別。隨恒大、佳兆業本周雙雙無法如期支付債務，惠譽將恒大集團及佳兆業評級下調至「有限違約（RD，Restricted Default）」。恒大今早股價向下，截至本港時間早上10時左右，恒大最多曾挫2.2%，低見1.76元。佳兆業則繼續停牌，以待刊發內幕消息公告。

*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股形勢*【按此速睇】

惠譽將恒大及其子公司恒大地產及天基控股長期外幣發行人違約評級由C降至RD，即有限違約。惠譽指出，降級行動主要反映天基控股在本月6日寬限期屆滿時，未能償付兩筆美元債券利息。

另外，惠譽亦將佳兆業的長期外幣發行人違約評級下調至「有限違約」，理由是其未能償還4億美元周二到期的美元債。

易綱：香港有清晰法律規定和程序處理恒大問題　事件不影響中長期市場正常融資【下一頁】

惠譽：或觸發交叉違約

惠譽指出，恒大及佳兆業本周未能成功兌付，觸發了公司其他美元債的違約事件，如果其他美元債的受托人或佔到本金總額至少25%的持有人提出要求，這些離岸債券將立即到期並需要兌付。

佳兆業是中國地產界第三大美元債發行人，包括12月7日到期債券在內，未償還債券總規模達116億美元。

另外，恒大是次違約後，據報或會持續引發190億美元的境外債券「交叉違約」，令該集團成為中國歷來債務違約規模最大的企業。

恒大跌半成創新低　寬限期滿未付息、標普：違約無法避免【下一頁】

更多【內房危機】消息    

相關文章：【內房危機】恒大近400億信託產品面臨交叉違約　至少五間信託公司召緊急會議

*【石Sir午市閒談】今日推介龍湖*

港股 佳兆業集團（01638） 惠譽 恒大

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