【智取英文@iM網欄】小朋友如何在家學英文 - 4大方法

上次向大家介紹 Passive voice 的用法，今次我想與大家分享小朋友如何在家學英文。由於疫情的關係，學生不能到學校上課，需要留在家中上課。可是，很多學生難以在家專心上課，以致學習效率極低。今天，我會提供大家四個小朋友學習英文的方法，希望可以幫助大家。

看英文圖書

家長可以和小朋友一起看圖書，一邊給他們講故事，一邊解釋字詞的意思。小朋友可以學英文之餘，也會對看圖書產生興趣，令他們會繼續閱讀不同圖書。如果小朋友培養一個良好的閱讀習慣，他們便會經常看書，對於他們學習英文有很大幫助。

看英文影片

除了看圖書之外，家長也可以和小朋友一起觀看英文影片。首先，小朋友觀看英文影片一次，嘗試靠自己理解影片。然後，家長可以問小朋友是否理解影片內容，叫他們用中文解釋。最後，如果小朋友理解錯誤，家長應該告訴他們影片內容。

聽英文歌

小朋友可能對看圖書和英文影片沒有太大興趣，家長可以嘗試其他方法， 例如聽英文歌。家長可以播放一些英文兒歌，如果小朋友對此有興趣，他們會跟著唱歌。小朋友透過聽英文歌，從而學習英文生字和發音。

英文溝通

如果小朋友對於以上三項都沒有興趣，家長不妨與小朋友用英文溝通，從而知道小朋友英文聆聽能力和說話能力。例如，小朋友是否明白別人的說話呢？小朋友能否用英文表達自己的意見呢？這是一個最直接而有效的方法。

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