【新冠疫苗】美參院通過議案圖阻谷針 2民主黨議員倒戈

美國總統拜登11月時要求，100人或以上企業需強制員工接種新冠肺炎疫苗，惹起不少民眾及共和黨人不滿。美國參議院周三（8日）投票推翻拜登的強制接種要求，其中2名民主黨議員倒戈。但美國媒體報道指，相關議案在美國眾議院不一定獲得足夠票數通過，或被拜登否決，成功立法機會甚低。

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美國參議院以52票支持對48票反對通過議案，推翻拜登（Joe Biden）要求私人企業員工需在明年1月4日前接種疫苗，或每周接受檢測，法案將提交至眾議院。

議案由印第安那州共和黨籍參議員布勞內（Mike Braun）提出，獲得民主黨兩位參議員倒戈支持，分別蒙大拿州的特斯特（Jon Tester）和西維珍尼亞州的曼欽（Joe Manchin）。

布勞內承認除非有充分理由，否則美國民眾應接種疫苗，但憂慮政府強制接種命令會讓政府權力過度擴張，侵犯美國工人的公民自由。他形容要求猶如最後通牒（ultimatum），令美國多數民眾感到害怕。

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美國媒體《國會山莊報》（The Hill）報道，議案將在眾議院遭到民主黨領袖反對，除非屆時共和黨獲得少量民主黨人倒戈支持，才能有機會與是次投票一樣，利用簡單多數方式啟動投票程序。此外法案還面臨被拜登否決風險，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，若議案在兩院獲得通過，拜登亦會否決。

美國11月底有民意調查公布結果顯示，只有14%受僱人士支持僱主解僱拒絕接種疫苗員工。《華爾街日報》周二（7日）公布調查亦顯示，一半受訪者支持拜登強制私人企業僱員接種疫苗要求，但亦有47%受訪者反對。

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責任編輯：李俊儀