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【攜程9961】攜程：旅遊市埸現穩定複蘇　Trip.com第三季酒店預訂量年增160%

股市 17:04 2021/12/09

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首席執行官孫潔分享稱，稱儘管旅遊業面臨挑戰，但集團的主要業務部門繼續保持增長

攜程集團 （09961） 今日於澳門舉辦 2021 全球合作夥伴峰會，首席執行官孫潔分享稱，稱儘管旅遊業面臨挑戰，但集團的主要業務部門繼續保持增長，孫潔表示，攜程旅行（Ctrip）今年次季的内地酒店預訂量及機票預訂量，均較2019年同期錄得雙位數增幅；而Trip.com方面，與 2019 年同期相比，今年全球酒店預訂量第三季的增長超過 160%，第三季歐洲的跨境機票預訂量，亦錄得200%的按季按季增長。

攜程主席兼聯合創始人梁建章稱，有信心在全球疫苗接種率不斷上升的情況下，將有越來越多國家和地區開放邊境，令國際旅遊於短期內重回正軌 。

管理層提到，內地以及海外市埸均見穩定複蘇。內地酒店及機票GMV 按年增長約150%，與2019年疫情爆發前的同期相比，其預訂量增長了兩位數。公司又稱，正在進一步加強海外服務，Trip.com 成為第一個提供歐洲鐵路通票Eurail 及Interrail的網上旅行社。

對於公司在疫情期間如何轉型，攜程稱，公司制定內容營銷支點戰略，以支持及鼓勵合作夥伴，通過多形式內容激勵旅行人士。相關策略極具成效，今年7月，約30%的用戶訪問內容後，並在 1 個月內進行預訂。

管理層預計，內地或在2022 年下半年重新開放邊境，認為隨著國際重開邊境，估計首批旅行人士以商務客為主，相關趨勢會在2022年持續，越來越多的國際活動正從線上轉為實體活動，進一步激發商務旅行的需求 。

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記者：李哲毅

美股 港股 攜程（美：TCOM） 攜程集團－S（09961）

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