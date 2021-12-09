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【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股

股樓投資 17:39 2021/12/09

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光大新鴻基發表2022年投資展望。光大新鴻基財富管理策略師溫傑(圖中)表示，基於明年變數甚多，該行建議投資者分散部署。對於股票等風險資產，投資者只宜低吸，把握每次調整時建倉以減投資風險，並提升潛在回報；配合部署短存續期債券，構建攻守兼備的投資組合。而在部署上，投資者可留意四大主題，包括ESG成投資大趨勢、亞洲資產前景看俏、配置短債分散風險，以及健康護理攻守兼備等。

【2022年部署】瑞銀發表中資股明年展望　建議增持5大板塊　列21隻為首選股  詳情請看【下一頁

港股方面，光大新鴻基預期2022年恒指有機會再度挑戰27500點水平，國企指數的下半年目標為10000點，而上證指數全年的目標為3800點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢(圖左)表示，港股下半年未能充分受惠經濟復甦環境，走勢嚴重落後環球其他主要資本市場，此為港股於2022年追落後留下空間。隨著本港上市企業業績在2021年經歷低谷大幅反彈，2022年的盈利增長將趨於相對平穩，為港股從估值上進一步帶來支持。光大新鴻基同時推薦7隻港股，分別來自消費、金融及潔淨能源等板塊。

光大新鴻基2022年推薦港股一覽：

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【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

蒙牛乳業（02319） 港股

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