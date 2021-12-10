【新股IPO】美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　商湯據報正與港交所商討如何行動

▲ 【新股IPO】美國擬周五將商湯集團列入「黑名單」 同日商湯集團IPO定價

商湯集團 （新上市編號：00020） 今日截止招股。惟昨日市場傳出消息指，美國財政部將會於今日，將商湯集團列入「中國軍工企業」黑名單。商湯集團原本將於今日定價，不過據外電報道指，商湯集團目前正在與港交所 （00388） 商討商湯IPO接下來應該如何行動。

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據了解，有美國投資者在配售期間曾有出價下單認購商湯集團，若果美國財政部的消息屬實，機構投資者或會因禁令而撤銷下單。

昨日有外電引述消息指，主打人工智能軟件的商湯集團，被美國指控公司允許在新疆進行侵犯人權的活動，而針對商湯集團的行動，將會是當天多個制裁措施之一，以紀念人權日。美國白宮拒絕評論，商湯集團未有回應。

美國總統拜登6月時簽署行政指令，禁止美國人投資所有在「黑名單」上的企業，若消息屬實，意味美國投資者不能投資商湯集團。

報道指，現時美國私募基金持有商湯集團股份約3%，富達國際及高通亦持有商湯少量股權，而滙豐是唯一的西方銀行有參與商湯集團IPO。

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