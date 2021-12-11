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【新股IPO】商湯00020遭美列「黑名單」　商湯：指控毫無根據、科技發展不應受地緣政治影響

新股IPO 11:45 2021/12/11

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商湯集團 （新上市編號：00020） 周五截止招股，惟美國政府於香港時間周五深夜正式發布關於「侵害人權」的制裁名單，正式把商湯集團列入黑名單，商湯亦在周六發表回應，稱相關指控毫無根據。商湯能否如期IPO掛牌成疑，有內媒周六報道聲稱商湯指「（IPO）暫時沒有影響」，而商湯發言人向本報表示，未有有關說法，但未交待最新狀況。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）網頁顯示，商湯被列為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，料將影響公司供應鏈，而美國投資者可能不可參股商湯。OFAC指，商湯直接或間接地擁有、控制監控技術，開發能識別種族的人臉辨識系統，特別是維吾爾人種族，公司的專利申請顯示其識別戴鬍鬚、太陽鏡和口罩的維吾爾人能力。

商湯：指控毫無根據，公司嚴守相關地區法律、法規

商湯發佈回應，稱對於這個決定與相關指控表示強烈反對，認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對該公司根本性的誤解。科技發展不應該受到地緣政治的影響。商湯又稱，在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。

此外，商湯表示，公司的倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智能技術使用的倫理標準，讓人工智能技術能獲得恰當的應用。同時，商湯廣泛同第三方機構與國際組織合作，制定了一系列人工智能可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智能技術可持續發展。

美國財政部報告

彭博昨較早前引述消息指，商湯正與顧問討論是否推遲IPO，但憂慮決定會令一些早期支持者不滿，因為商湯與其達成協議將在某個日期前上市，而最新消息指，公司不會在周五定價。

消息指，在商湯最近一輪融資中，軟銀同意，如果商湯沒有在4月之前上市，公司將不得不從投資者手中回購股份。

商湯集團原訂周五為IPO招股價定價，惟外電昨已引述消息指，商湯集團不會在周五定價，意味公司難以如期在12月17日掛牌上市。

*商湯 （00020） 上市在即遭美國列入「黑名單」　前景點睇？*【按此速睇－附time code】

商湯集團上市前投資者自願禁售6個月，最新孖展可見【下一頁】 

至於美國禁令方面，據了解，有美國投資者在配售期間曾有出價下單認購商湯集團，若果美國財政部的消息屬實，機構投資者或會因禁令而撤銷下單。

周四有外電引述消息指，主打人工智能軟件的商湯集團，被美國指控公司允許在新疆進行侵犯人權的活動，而針對商湯集團的行動，將會是當天多個制裁措施之一，以紀念人權日。美國白宮拒絕評論，商湯集團未有回應。

美國總統拜登6月時簽署行政指令，禁止美國人投資所有在「黑名單」上的企業，若消息屬實，意味美國投資者不能投資商湯集團。

報道指，現時美國私募基金持有商湯集團股份約3%，富達國際及高通亦持有商湯少量股權，而滙豐是唯一的西方銀行有參與商湯集團IPO。

晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇（立即收看） 

畢馬威料明年新股集資額至少4000億元【下一頁】  

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