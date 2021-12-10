【新股IPO】商湯集團00020據報周五不定價、難如期IPO掛牌　美國據報擬列入「黑名單」　

商湯集團 （新上市編號：00020） 今日（10日）截止招股，惟昨日市場傳出消息指，美國財政部將會於今日把商湯集團列入「中國軍工企業」黑名單。商湯集團原訂今日為IPO招股價定價，外電引述消息指，商湯集團不會今日定價，意味公司難以如期在12月17日掛牌上市。

彭博今日較早前引述消息指，商湯正與顧問討論是否推遲IPO，但憂慮決定會令一些早期支持者不滿，因為商湯與其達成協議將在某個日期前上市，而最新消息指，公司不會在今日定價。

消息指，在商湯最近一輪融資中，軟銀同意，如果商湯沒有在4月之前上市，公司將不得不從投資者手中回購股份。

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至於美國禁令方面，據了解，有美國投資者在配售期間曾有出價下單認購商湯集團，若果美國財政部的消息屬實，機構投資者或會因禁令而撤銷下單。

昨日有外電引述消息指，主打人工智能軟件的商湯集團，被美國指控公司允許在新疆進行侵犯人權的活動，而針對商湯集團的行動，將會是當天多個制裁措施之一，以紀念人權日。美國白宮拒絕評論，商湯集團未有回應。

美國總統拜登6月時簽署行政指令，禁止美國人投資所有在「黑名單」上的企業，若消息屬實，意味美國投資者不能投資商湯集團。

報道指，現時美國私募基金持有商湯集團股份約3%，富達國際及高通亦持有商湯少量股權，而滙豐是唯一的西方銀行有參與商湯集團IPO。

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