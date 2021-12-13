▲ 【新股IPO】商湯集團00020延遲上市、安排退款 消息：商湯目標最快今年底完成上市

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商湯集團 （新上市編號：00020） 上周五截止招股，惟同日遭美國政府列入黑名單，最終未能如期12月17日IPO掛牌。商湯集團最新宣布，全球發售及上市將會延遲，但預期將刊發補充招股章程，並載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。商湯強調，公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

據知情人士向本報表示，商湯最新目標是最快年底完成香港上市，並指公司在香港上市的目標「堅定不移」，而投資者特別是中資投資者對公司投資興趣不減。

商湯表示，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人，將於12月15日（星期三）安排電子退款或寄發退款支票。商湯續指會將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。

美國政府於香港時間周五深夜正式發布關於「侵害人權」的制裁名單，正式把商湯集團列入黑名單，商湯亦在周六發表回應，稱相關指控毫無根據。

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美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周五落實，將商湯列為「非SDN中國軍工複合體公司名單」，料將影響公司供應鏈，而美國投資者可能不可參股商湯。

OFAC指，商湯直接或間接地擁有監控技術，並開發能識別種族的人臉辨識系統，特別是針對維吾爾人種族。當局指，商湯的專利申請顯示，公司的識別能力，即使戴上鬍鬚、太陽鏡和口罩都可辨別維吾爾人。

美國財政部報告

商湯：指控毫無根據，公司嚴守相關地區法律、法規

商湯周六回應，強烈反對美方決定與相關指控，認為該決定與相關指控毫無根據，對公司有根本性誤解，強調科技發展不應該受到地緣政治的影響。商湯又稱，在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。

此外，商湯表示，公司的倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智能技術使用的倫理標準，讓人工智能技術能獲得恰當的應用。同時，商湯廣泛同第三方機構與國際組織合作，制定了一系列人工智能可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智能技術可持續發展。

彭博上周引述消息指，商湯正與顧問討論是否推遲IPO，但憂慮決定會令一些早期支持者不滿，因為商湯與其達成協議將在某個日期前上市，最終公司未能在周五如期定價。

消息指，在商湯最近一輪融資中，軟銀同意，如果商湯沒有在4月之前上市，公司將不得不從投資者手中回購股份。

市場最早上周四傳出商湯或被美國制裁，當時報道指，商湯被美國指控公司允許在新疆進行侵犯人權的活動，而針對商湯集團的行動，將是美國紀念聯合國人權日而設的多個制裁措施之一。

美國總統拜登6月時簽署行政指令，禁止美國人投資所有在「黑名單」上的企業，若消息屬實，意味美國投資者不能投資商湯集團。

報道指，現時美國私募基金持有商湯集團股份約3%，富達國際及高通亦持有商湯少量股權，而滙豐是唯一的西方銀行有參與商湯集團IPO。

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