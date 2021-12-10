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【新股IPO】商湯據報考慮推遲IPO　美國擬周五將商湯集團0020列入「黑名單」　

新股IPO 15:44 2021/12/10

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商湯集團 （新上市編號：00020） 今日截止招股。惟昨日市場傳出消息指，美國財政部將會於今日，將商湯集團列入「中國軍工企業」黑名單。商湯集團原本將於今日定價，不過據外電報道指，商湯集團考慮推遲IPO，但尚未有決定。

彭博引述消惠人士報道，商湯正與顧問討論是否推遲其在香港IPO。不過消息人士指，如果商湯決定暫停或撤回IPO，這可能令一些早期支持者不滿，因為商湯與其達成協議將在某個日期前上市。

消息指，在商湯最近一輪融資中，軟銀同意，如果商湯沒有在4月之前上市，公司將不得不從投資者手中回購股份。

*商湯 （00020） 上市在即遭美國列入「黑名單」　前景點睇？*【按此速睇－附time code】

商湯集團上市前投資者自願禁售6個月，最新孖展可見【下一頁】 

至於美國禁令方面，據了解，有美國投資者在配售期間曾有出價下單認購商湯集團，若果美國財政部的消息屬實，機構投資者或會因禁令而撤銷下單。

昨日有外電引述消息指，主打人工智能軟件的商湯集團，被美國指控公司允許在新疆進行侵犯人權的活動，而針對商湯集團的行動，將會是當天多個制裁措施之一，以紀念人權日。美國白宮拒絕評論，商湯集團未有回應。

美國總統拜登6月時簽署行政指令，禁止美國人投資所有在「黑名單」上的企業，若消息屬實，意味美國投資者不能投資商湯集團。

報道指，現時美國私募基金持有商湯集團股份約3%，富達國際及高通亦持有商湯少量股權，而滙豐是唯一的西方銀行有參與商湯集團IPO。

晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇（立即收看） 

畢馬威料明年新股集資額至少4000億元【下一頁】  

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港股 商湯科技（00020） 制裁 拜登 人權 美國財政部 美國 中國 白宮 IPO

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