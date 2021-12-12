【宏觀術數@iM網欄】說壬寅流年 重溫解構春牛圖談起

踏入12月中聖誕鐘聲快又搞起，月底冬至節後新一年逐步臨近，是到了談談流年的時候。

去歲年尾介紹過《春牛圖、地母經》頁面的冷知識。今年藉此機會重溫和更新壬寅年的內容，嘗試先從宏觀大局，由簡單說到深入精微。有關春牛圖隱藏的密碼，可以參考去年《 談辛丑、說金牛 -《春牛圖》冷知識https://inews.hket.com/article/2852649 》一文，盡量不再重覆。

▲ 壬寅年春牛圖和文字解釋

來年太歲壬寅，天干屬水，地支屬木，納音屬金，寅年生肖為虎，由於天干為水其色為黑，也有稱作黑虎年，

牛頭為黑代表天干屬水，牛身青代表地支屬木，腹白則代表納音五行屬金。

戊子日立春 : 牛角、耳、尾為黃色代表立春日天干屬土，牛脛黑代表立春日地支屬水。

主角芒神 ：流年寅年芒神以老人樣貌表示，立春日子日屬水衣飾會以黃衣青腰帶表示等等。

以上資料都是春牛圖以圖象密碼生動顯示曆法、陰陽、五行和干支等資訊，而直接有關流年好壞的預測便可由春牛圖旁的詩句開始了解。來歲『壬寅』說『三時不害農無憂，八造收成女更喜，梁稻豐盈積滿倉，蠶桑茂盛恆成市』說的是「慶昇平」景象，明示農業收成豐盛，糧食出產豐足，說到底古代《黃曆》重點，始終還是人民務農畜牧生計。但是，最後一句『六畜所爭遭死』便指畜牧業可能因疫病等問題而失預算。古代六畜包括馬、牛、羊、豬、狗和雞，過去幾年牲畜又的確多疫病，從2018年起狗年瘋狗症疫苗問題、豬年豬瘟、鼠年蝠鼠出問題等等，明年虎年生肖可類象貓、狗等等，可加以留意一下。

另一個《通勝》春牛圖內民眾關注者為《地母經》，壬寅年如下：

地母經：『太歲壬寅年，高低盡得豐。 春夏承甘潤，秋冬處處通。 蠶桑熟吳地，穀麥益江東。 桑葉不堪貴，蠶絲卻半豐。 更看三秋裡，禾稻穗重重。 人民雖富樂，六畜盡遭凶。』

地母日：『虎道值歲頭，處處好田疇，桑柘葉不貴，蠶娘免憂愁，禾黍多成實，耕夫不用憂。』

細看便會發覺兩段詩句有一個相異處，《地母經》提及「蠶絲卻半豐」，《地母日》卻說：「蠶娘免憂愁」一好一壞並不相同，上文又說「蠶桑茂盛恆成市」，和「半豐」明顯有分歧。另一個參考點可看頁下文字解釋，「大姑把蠶蠶食六葉」，這是年支和年初一後第幾日納立為木來計算出來的，一般這代表投入人少而收獲多的意思（蠶食葉越多收成越多）。養蠶現代雖非重點行業，值得留意是經文提及的吳地，按天星分野對粵、港一帶是有相當影響的。

無論如何風調雨順都是重要的，經文註中「八龍冶水」代表初八是「辰」日，預計今年雨水較多（從1-10最多），容易出現水災。初五為丑（牛）日即「五牛耕地」，主耕作收成中規中矩，「七日得辛」（初七為辛日）代表初七起為利財的日子等等，都屬古代流傳至今的傳統智慧。

有朋友可能會想到《地母經》不竟只是跟著天干地支六十年周期，雖然龍治水、牛耕地等等是按日數計算出來，每年並不相同，變化始終有限。誠然，古人在預測年運發展出不少更精深計算法，但是無可否認60周期在不少中外古文明都有使用的，從遠古中國到馬雅文明等等，就算英制以12作基數，也符合60（12 x 5）的，深入數術研究自會明白此中自有深意存在。

往後我們再以其他術數方式由淺入深對壬寅年作細緻分析。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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