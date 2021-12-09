【美元定存】美元定存息最高8厘 7天速賺逾1500港元利息

▲ 滙豐於11月初大加7天美元定存息2.5厘至8厘，膺冠絕全城的高息王。

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滙市開始買賣兩閒，靜候明天（12月10日）美國公布11月份通脹（CPI）數據，以及下周四（16日）聯儲局議息結果，憧憬主席鮑威爾續放鷹，市料美國加快收水，花旗等大行料儲局於明年中加息，而美滙指數於3個月內挑戰97.52新高。另一邊廂，大小銀行已急不及待，自上月起已加美元定期存款息，包括滙豐（HSBC）、建行亞洲、上商及集友等；此外，華僑永亨亦新推美元定存優惠。

惟專家提醒，後市變數多，建議先開立短存，好處是可因應市況而靈活調動閒資。比併大小銀行，集友7天美元短存享6厘年息，門檻為10萬港元的兌換資金，適用於所有客戶。但中資行的特惠息不敵滙豐，因滙豐甫踏入11月，罕有勁加7天美元定存年息2.5厘，新報8厘，問鼎冠絕全城的超高息。

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加元定存息最高12厘【下一頁】

滙豐7天美元定存的8厘息只適用於流動理財年利率優惠，至於以分行或電話理財開立，相同短存也有7.5厘，兩者皆要求指定理財戶，先以指定貨幣兌換至少2000美元，才享最高息。

如以100萬港元計，7天享8厘息，未計兌換買賣差價等使費，短存料可速賺約1534港元利息。

誠然，美元短存高息選擇多，如中銀香港 （02388） 及建行亞洲7天美元定存年息有5厘、恒生 （00011） 為5.5厘年息，不少大行跑贏中小行。然而，論及低門檻，南商只須等值1000港元起存額便有5厘年息。至於工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），7天美元短存的年息是0.05厘，但起存額僅1美元。

專家又忠告，後市隱患多，例如通脹有失控之憂，連財長耶倫也坦言，通脹值得憂慮，早前她才大派定心丸，聲稱通脹不會是風土病，重申影響只是短暫。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，將首次加息25點子的基本預測，從2022年12月提前至2022年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年加息3次。

IMF敦促聯儲局加快收緊貨幣政策【下一頁】

陳正犖又預計，強勁的通脹將導致聯儲局官員在今年12月宣布，將 每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月300億美元，為加息打開了更早的窗口。展望美元走向，料美滙指數於未來3個月預測為97.52，長線預測96.40。

美元展升浪要數美國上月公布10月份通脹急升6.2%，創30年新高，刺激美滙指數衝越超逾96大關，更一度創下15年新高。陳正犖預期，11月份CPI按月升0.7%、按年錄得6.9%升幅。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪