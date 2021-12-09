【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察

地政總署請合約地政主任，月薪22,610元，除了學歷要求外，亦需具備電腦知識，包括使用Excel, Words及PowerPoint，主要進行工地視察。職位按非公務員合約條款聘任，為期一年。另外，職位須在新界各處執勤，並須不時執行長時間或不定時的職務。有意者請於12月16日前申請。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

申請手續：

(a)申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。

(b)申請人須填妥申請表格，並連同學歷証明文件、修業成績表的副本及工作經驗證明，於2021年12月16日或之前送達聯絡地址。寄交申請表的信封上請註明「申請合約地政主任」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內(即2021年12月23日或之前)把其學歷証明文件、修業成績表的副本及工作經驗證明寄交聯絡地址，信封面須清楚註明「申請合約地政主任」。網上申請編號須在信封面及在文件副本的每一頁上註明。

(d)資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、未妥為簽署或並非以指定的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]填寫的申請書將不予考慮。沒有提交所需證明文件、或所遞交的證明文件不足、或所需證明文件是在截止申請日期之後才收到的申請將不獲受理。

(e)申請書如以郵遞投寄，信封面的郵戳日期會視為遞交申請表格及/或證明文件副本當日。本署不會接受任何欠付郵資或郵資不足的郵件。申請人應確保已付足郵資，以免申請書無法送達。如郵資不足，香港郵政會按既定程序將申請書退回寄件人或予以銷毀。

(f)申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知，然而該期限或會更改而不另行通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組

查詢電話：2231 3203 / 2231 3182

截止申請日期(日/月/年)：16/12/2021 23:59:00

【政府工略】康文署請臨時場地助理員（全職） 月薪1.3萬 18歲永久性居民即可申請 【下一頁】

【政府工略】郵政署請助理經理(行政事務) 月薪2.4萬元 合約為期兩年 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂