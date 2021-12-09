仲量聯行料明年樓價最多升5%　曾煥平：成也息口　敗也息口

近期樓市出現兩極情況，既有破頂成交，亦有蝕讓買賣，影響不少買家入市信心。目前看淡樓市者認為，美國即將加息，料住宅樓價必定大跌。不過，仲量聯行香港主席曾煥平認為，縱使未來或會加息，但香港仍有條件不跟加，料按揭息率仍會低企，加上供不應求持續，預計明年中小型住宅樓價企穩，升幅為5%以內。

不過，曾煥平坦言，樓市「成也息口，敗也息口」，若美國聯儲局於短時間內大幅加息，必定影響樓市，但這無法預計。他又提醒，即使香港不跟美國加息，但始終對市場有心理影響，加上近期港股持續弱勢，在這些壞消息影響下，樓價難大升。

他解釋說，政府於2018年修改公私營住宅供應比例，由原先的六四比，改至七三比，而施工量則由2020年開始下跌，因此中期而言，私人住宅新供應仍維持在低水平，變相支持中小型住宅樓價。他又認為，市場預計通脹加劇，促使不少人投資樓市，務求作更好的資產保值。

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