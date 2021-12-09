  • 21°C
香港時間 : 20211209日 (四) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

仲量聯行料明年樓價最多升5%　曾煥平：成也息口　敗也息口

股樓投資 17:07 2021/12/09

分享：

近期樓市出現兩極情況，既有破頂成交，亦有蝕讓買賣，影響不少買家入市信心。目前看淡樓市者認為，美國即將加息，料住宅樓價必定大跌。不過，仲量聯行香港主席曾煥平認為，縱使未來或會加息，但香港仍有條件不跟加，料按揭息率仍會低企，加上供不應求持續，預計明年中小型住宅樓價企穩，升幅為5%以內。   

不過，曾煥平坦言，樓市「成也息口，敗也息口」，若美國聯儲局於短時間內大幅加息，必定影響樓市，但這無法預計。他又提醒，即使香港不跟美國加息，但始終對市場有心理影響，加上近期港股持續弱勢，在這些壞消息影響下，樓價難大升。

他解釋說，政府於2018年修改公私營住宅供應比例，由原先的六四比，改至七三比，而施工量則由2020年開始下跌，因此中期而言，私人住宅新供應仍維持在低水平，變相支持中小型住宅樓價。他又認為，市場預計通脹加劇，促使不少人投資樓市，務求作更好的資產保值。

【2022年部署】交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【iM Cafe】人行又放水 唔買內房買甚麽

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 仲量聯行 樓價

上一篇文章

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察

下一篇文章

【投資智慧】各國為實現碳中和 中日韓強推氫能 有咩投資機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
美國加息在即　想等樓價大跌入市　萊坊：預計明年樓價升3%
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
【2022年部署】花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
MIRROR《Music On The Road》音樂會 氣球應援新趨勢 姜濤唱新歌《鏡中鏡》搶鏡
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款