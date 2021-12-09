【虛擬銀行】ZA Bank夥ZA Insure推人壽儲蓄保　每年保證平均回報最高2.5%

虛擬銀行ZA Bank夥拍虛擬保險公司ZA Insure ，推出具備儲蓄成分的人壽保險「ZA 儲蓄保」，每年保證平均回報率最高2.5%。

ZA Bank指該計劃以港元計價，單次繳款，保障期為 3 年，保證期滿回報可達每年 2.5%，保單內的保證現金價值會以每日複式滾存。ZA Bank又表示，該計劃為目前全港最低門檻的保障計劃，最低只需1元，旨在以平民價格填補保障缺口，並讓用戶展開儲蓄計劃。另外，計劃容許用戶隨時按個人財務需要提前取款，無論是本金連同保證回報一併提取，或只提取部份金額，都無需繳費。

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ZA Bank零售銀行聯席主管吳忠豪表示，該行以儲蓄保險的方式，提供存款以外選擇，以靈活、保本的方式為客戶的財富增值。 他續指，有見旗艦產品「ZA 活期 Go」廣受用戶青睞，團隊在設計「ZA 儲蓄保」時保留了活期存款的彈性，同時結合儲蓄保險保本和收益穩定的優勢。

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