【中小企營商】中小企11月業務收益較10月差　指數下跌至45.5

▲ 政府統計處公布11月份中小型企業業務狀況統計調查。中小企業務收益的現時動向指數從10月在收縮區域的46.7下跌至11月的45.5。（資料圖片）

政府統計處公布11月份中小型企業業務狀況統計調查。中小企業務收益的現時動向指數從10月在收縮區域的46.7下跌至11月的45.5，而12月的業務收益展望動向指數為49.3。

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按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在11月較10月有不同程度的下跌，特別是零售業從48.6下跌至43.6；及地產業從43.9下跌至42.9。另一方面，飲食業的業務收益現時動向指數從10月的44.2上升至11月的47.2。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從10月的49.1下跌至11月的47.4，而12月的新訂單展望動向指數為48.8。

預期12月情況將穩定下來

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於十一月進一步回軟，但它們預期下月的情況將穩定下來。與此同時，招聘意欲大致平穩。



發言人進一步指出，環球疫情和多地供應瓶頸的發展依然是經濟前景的主要不確定因素。然而，只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，將會在短期內繼續支持與消費相關的活動。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵守防疫措施，為全面經濟復蘇增強基礎。政府會密切監察相關情況。

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責任編輯：李智美