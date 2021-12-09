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【投資智慧】各國為實現碳中和 中日韓強推氫能 有咩投資機遇

理財智慧 16:46 2021/12/09

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隨著各國都訂立「碳中和」的目標，各地也推動新能源汽車的發展，現時各國已經定下停售汽油車的目標，淘汰汽油車早已成為大勢所趨，香港也建議在2035年以前停止新登記燃油私家車。以香港為例，特斯拉(TESLA) 已經連續多月成為香港最多登記車輛的品牌。在剛過去的第一屆香港汽車博覽會中，不少的歐洲車廠都展出他們的最新型號電動車。但不少的日韓車廠在研發電動車不及內地及歐洲車廠，因為他們將研發重心放在「氫能車」上，本文將會簡略是甚至原因令日韓車廠專注在研發氫能車，以及其投資前景。

【理財智慧】從中概股美國退市 再考慮在港上市 睇下有咩投資機遇 【下一頁

氫能車

即以氫燃料作為推動的汽車（Fuel-cell Electric Vehicles，FCEV)，透過車輛內置電池使氫氣與空氣中的氧產生電力驅動汽車，因行駛期間不會排放溫室氣體，只會產生水，甚至比電動車的排放更少。不少的車廠除了投資於電動車外、也開始投入在氫能源汽車上。正如豐田集團執事董事豐田章男表示：「敵人是碳，不是內燃機引擎，我們不應鎖定一種科技，而要運用已擁有的技術。碳中和不是只有單一選擇，應對各種選項保持開放」。

優點

豐田的氫能車irai最近創立了氫能車的記錄，創下1,003公里的續航力。與電動車相比，氫能車有更長的續航力(超過一千公里) 和只需五分鐘「加氣」已經可以入滿，遠勝雹動車，但如果比電動車更多優點的話，為什麼仍被電動車遠遠拋離?

缺點

首先現時氫能的投術未成熟，因此在提取方面，成本較高、氫能是存儲也不容易，因為有易燃的危險性、 配套也不足，即使在日本，加氫站也只有百多個，也不可以在家中設置，影響普及率。

各國的政策配合

內地早於「十四五」規劃了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，當中已經提及加速發展氫能運輸、增建加氫站。為了響應「十四五」，隨後有三十個省也出台了氫能發展方案，推出了發展目標。例如與日本五十鈴在中國合作的商用卡車汽車公司慶鈴汽車（1122），在今年八月宣佈已將首批氫能車交付予客戶，代表不少的中資車廠都樂於投資於氫能車市場。

韓國有接近95%的能源需要進口，因為發展氫能有降減低能源對外依賴的困境。韓國在2019年發佈《氫能經濟活性化路線圖》，目標在2040年前生產620萬台氫能車。韓國的現代汽車在2013年發布了第一台氫能車，在2020年佔有全球七成的氫能車市場，甚至在韓國著名的綜藝節目《RUNNING MAN》也見過氫能車的身影。

正如之前提及，日本在押重注在氫能身上，與韓國類似，也嚴重依賴外國進口能源，也因為2011年的福島核事故後，對於能源的需求也增加。日本近年積極推動成為氫能社會 (hydrogen society)，政府和私人企業都大量投資在氫能市場上，例如增設加氫站、利用更低成本去製氫，在2030年實現2920日元/ Nm3的目標，是目前價格的五分之一。

【理財智慧】1個月拆息連環破頂 對我哋有咩影響 【下一頁

投資建議

正如前面提及，投資者可以考慮分散投資於氫能產業的公司，例如中集安瑞科(03899)，是一間與挪威Hexagon合作開發中國氫能儲運裝備的公司，或者買入與行業相關的ETF，例如由ETF 發行商 Defiance ETF 推出的「Next Gen H2 Fund」 (HDRO) ，主要成份股均與氫能源開發與投術相關的公司。

電動車 碳中和 汽車 豐田 現代汽車 電力 新能源 經濟 南韓 日本

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